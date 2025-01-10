Üye Girişi
Haberler
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı

Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı

Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi. Programa, hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri katıldı ve dualar okundu.

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi.

Hatay Basın Cemiyeti binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı da katıldı.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü anma günü olarak geçirdiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Otuzbir, meslektaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Cemiyet üyeleri anma programı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden İzzet Nazlı'nın kabrini de ziyaret etti.

Depremlerde kentte görev yapan gazeteciler Burak Milli, İzzet Nazlı, Erhan Yılmaz, Gökhan Aklan, Fatma Şan, Ayşe Figen Arlı, Neşet Alkan, Berkay Atay, Hasan Seid Okay ve Mehmet Tekin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
img

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
img

İkinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı
img

Afrika ülkesinden Trump'ı küplere bindirecek sipariş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şile su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.