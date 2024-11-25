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Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden 408 Öğretmene Anıt Yapıldı

Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden 408 Öğretmene Anıt Yapıldı
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Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin anısına yapılan anıt, Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından ziyaret edildi. Anıt önünde dua eden katılımcılar, depremin bölgedeki acı kayıplarını andı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Harun Tüysüz ve şube müdürleriyle görüştü.

Masatlı çifti ve diğer ilgililer, daha sonra müdürlük bahçesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin anısına yapılan anıtı ziyaret etti.

Katılımcılar, afette yaşamını yitiren öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde dua etti.

Vali Masatlı, gazetecilere, geçen yıl 6 Şubat'ta tarihin ana karadaki en büyük afetiyle karşılaştıklarını söyledi.

Bu afetin Hatay'da 25 bine yakın can kaybına neden olduğunu belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenler arasında eğitim sevdalılarımız da vardı, 408 eğitim sevdalımız 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları şükranla anıyoruz. Bu bölge afetin en çok vurduğu bölgelerden bir tanesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kısmen hasar almıştı, burayı süratle onardık ki bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle, insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk. Binamızı gerekli onarımdan geçirttikten sonra da bu 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yapıp onların isimlerini burada yaşatmak istedik."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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