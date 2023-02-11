Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasar gören binanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasar gören binanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde ağır hasar gören 7 katlı binanın 4'üncü katında bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli araçla 4'üncü kata çıkıp, kedi yavrusunu kurtardı. Bölgede hazır bekleyen özel bir sağlık şirketinin görevlileri tarafından teslim alınan kediye mama verildi. Kedi yavrusunun sahiplendirileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İtfaiye Hatay kedi Güncel Haberler

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