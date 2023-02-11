Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasar gören binanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasar gören binanın 4'üncü katında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde ağır hasar gören 7 katlı binanın 4'üncü katında bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli araçla 4'üncü kata çıkıp, kedi yavrusunu kurtardı.

Bölgede hazır bekleyen özel bir sağlık şirketinin görevlileri tarafından teslim alınan kediye mama verildi. Kedi yavrusunun sahiplendirileceği öğrenildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Hatay kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title