Hatay'da depremde hasar alan evi yıkılan genç kadın hüzünlü gözlerle izledi

Hatay'da emek emek düzenlediği eve son bakış

2 çocuk annesi genç kadın, depremde ağır hasar alan evinin yıkılışını hüzünle izledi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 1.5 yıl önce taşınıp kendi zevkine göre döşediği evi ağır hasar alan genç kadın, yuvasının yıkılışını hüzünlü gözlerle takip etti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Özellikle Antakya ve Defne ilçesinde yoğunlaşan yıkımları, zaman zaman ev sahipleri de takip ediyor. 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kırk, Ürgenpaşa Mahallesi'nde 1.5 yıl önce taşınıp zevkine göre döşediği evinin yıkılışını hüzünlü gözlerle izledi. 2 kişinin vefat ettiği 4 katlı aile apartmanı saatler içinde moloz yığınına döndü.

"Öyle bir yuva yapmıştım ki"

Ürgenpaşa'da doğup büyüdüğünü anlatan Kırk, kısa süre önce eşiyle birlikte İstanbul'dan memleketi Hatay'a döndüğünü hatırlattı.

Depremde ağır hasar alan evlerine severek taşındıklarını dile getiren Kırk, "O gece ne hayallerle uyuduk. Öyle bir gece olamaz. Bizim yaşadığımız, hiç kimsenin yaşadığı gibi bir şey değildi. Kızım bana o gece 'Anne ben korkuyorum. Yanınızda yatayım' dedi. Kızım 6 yaşında, oğlum 2 yaşında. 'Tamam canım. Gel yanımızda yat' dedim. Kızıma yer yatağını açtım. Daha sonra hafif hafif bina tıkırdadı. Kızımı, oğlumu aldım yataktan. Her şey üstümüze yıkılmaya başladı. Kurtuldum ama nasıl kurtuldum, bir yanda annemlerin binası çökmüştü. Kız kardeşimin binası altta. Yan bina devrilmişti. Onları kurtarmak için öyle çabalar verdik ki. Annemin en yakınları, kuzenleri, kardeşleri, benim kuzenlerim vefat etti. Böyle bir şey yoktu. Evimin her tarafını düzelttim. Kendime öyle bir yuva yaptım ki. Şimdi geldim yıkılışını izliyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyoruz. Bana komşularım haber verdi. Dedim 'Hadi gel, görelim, izleyelim.' Çok zor, çok zormuş. Rabbim herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"Memleketimiz eski haline dönsün"

Hatay'ın bir an önce eski günlerine dönmesini isteyen Kırk, "Burası o kadar güzel bir şehir ki. Biz terk etmedik hiç. Ben hiç şehrimden çıkmadım, çıkmak istemedim, bilmiyorum. Gidemedim, yapamadım. Sadece tek bir isteğim var; biz yine aynı şekilde memleketimize geri dönelim. Biz çok güzel bir memleketiz. Kültürlerin en güzeli. Antakya yaşayabileceğiniz bu dünyadaki en iyi şehirlerden" ifadelerine yer verdi.