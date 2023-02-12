Hatay'da depremde enkaz altında kalan Asteğmen Yunuscan Günay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi Güncel Haberler Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Asteğmen Yunuscan Günay'ın (25) cenazesi İstanbul'a getirildi. Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Asteğmen Yunuscan Günay'ın (25) cenazesi İstanbul'a getirildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında hayatını kaybeden Asteğmen Yunuscan Günay'ın, cenazesi arama kurtarma ekiplerince enkazdan dün akşam çıkarıldı. Şehidin cenazesi, askeri görevliler tarafından Hatay'dan İstanbul'a getirildi. Günay'ın naaşı, yarın öğle namazına müteakip Esenyurt Merkez Serhan Tirit Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'a defnedilecek. Aynı dairede Günay ile kalan Asteğmen Tahsin Öztürk'ün ise yaralı olarak depremin ikinci günü enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Asteğmen İstanbul Hatay Güncel Haberler

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