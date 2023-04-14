Hatay'da, 'deprem terazileri'nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da, mihrabının yanında "deprem terazileri" bulunan tarihi Mahremiye Camisi'nin 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya ilçesinde, 600 yıllık tarihinin yanı sıra mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütununla da bilinen Mahremiye Camisi'nin, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cami içerisindeki kameraya, sarsıntı anında "deprem terazisi" bulunan mihrap ile minberin devrilmesinin ardından tavanın çöktüğü yansıyor.