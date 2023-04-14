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Hatay'da, 'deprem terazileri'nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da, "deprem terazileri"nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Güncel Haberler

Hatay'da, mihrabının yanında "deprem terazileri" bulunan tarihi Mahremiye Camisi'nin 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da, mihrabının yanında "deprem terazileri" bulunan tarihi Mahremiye Camisi'nin 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya ilçesinde, 600 yıllık tarihinin yanı sıra mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütununla da bilinen Mahremiye Camisi'nin, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cami içerisindeki kameraya, sarsıntı anında "deprem terazisi" bulunan mihrap ile minberin devrilmesinin ardından tavanın çöktüğü yansıyor.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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