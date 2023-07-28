Hatay'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kentteki depremler büyük yıkıma neden olmuş ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından molozlar döküm sahalarına taşınıyor. Öte yandan bir hastanenin yıkım çalışmaları sırasında bina iş makinesinin üzerine çöktü, ancak iş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı.