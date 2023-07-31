Hatay'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor. İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.