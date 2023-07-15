Hatay'da deprem sonrası yapılanlar anlatıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun ilçesinde bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılanları anlattı. Savaş, Hatay'ın toparlanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.