Hatay'da Deprem Sonrası Okul İnşaatları Devam Ediyor

Hatay'da Deprem Sonrası Okul İnşaatları Devam Ediyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşaatı sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, modern eğitim olanakları sunacak bu okulları inceledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarının bulunduğu bölgede yükselen okul inşaatlarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Masatlı, her biri 24 derslikli planlanan ve öğrencilere modern eğitim olanakları sunacak ilkokul, ortaokul ve lise binalarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, çocuklar ve gençlerin daha nitelikli koşullarda eğitim görebilmesi adına bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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