Hatay'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Çekmece ve Elektrik mahallelerinde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Çekmece ve Elektrik mahallelerinde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.