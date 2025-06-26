Hatay'da Deprem Sonrası 85 Kırsal Afet Konutu İnşaatı Devam Ediyor
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel