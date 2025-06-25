Hatay'da Deprem Sonrası 74 Kırsal Afet Konutunun İnşası Devam Ediyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlatılan 74 afet konutunun inşası sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 74 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Tülek ve Avcılarsuyu mahallelerinde yapımı süren 74 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, örnek daireleri gezdi.
Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, çocuklara hediye verdi.
Vali Masatlı, afetlere dayanıklı ve modern tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına önem taşıdığını belirtti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel