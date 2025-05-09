Hatay'da Deprem Sonrası 5 Cami ve 1 Mescit İbadete Açıldı

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından ibadete açıldı.

Antakya'da restorasyonları tamamlanan Caferiye Mescidi ile Şeyh Muhammed, Hedbeli, Şekercik camileri ve Samandağ'daki Terzi Mehmet ile Ebul Fütuh camilerinin açılışı için toplu tören düzenlendi. Açılış sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Masatlı, "Depremde özellikle tarihi yapılarımızda da ciddi hasar oluştu. 6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan 84 farklı eserde ciddi derecede hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden ihya ve inşa edilerek aslında uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında da çalışmalarımız başladı. Çalışmalar kapsamında bugün de restorasyonu tamamlanan 5 cami ve 1 mescidin açılışını yaptık. Bütün tarihi eserlerin yeniden ihya ve inşasında yıl sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme sağlayacağız" dedi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,