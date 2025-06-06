Hatay'da Deprem Şehitliği Ziyareti

Hatay'da Deprem Şehitliği Ziyareti
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HATAY'da depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk günü deprem şehitliğine akın etti.

HATAY'da depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk günü deprem şehitliğine akın etti. Duaların edildiği mezarlıkta, hüzünlü anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliği yakınlarını kaybedenlerle dolup, taştı. Yakınlarının mezarlarına çiçek ve şeker bırakan vatandaşlar, dualar edip, gözyaşı döktü.

Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Keleş, "Rabbim nasip ederse, cennette buluşacağız. Duygularımız hala aynı. İlk günkü özlemle buraya geliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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