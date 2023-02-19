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Hatay'da deprem nedeniyle etrafı çöken müstakil evlerden bazıları sürüklendi

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Hatay'da deprem nedeniyle etrafı çöken müstakil evlerden bazıları sürüklendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etrafında çöküntü oluşan bazı müstakil evler havadan görüntülendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etrafında çöküntü oluşan bazı müstakil evler havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Antakya ilçesinin birçok noktasında yıkıma yol açtı.

Sarsıntıların etkisiyle Asi Nehri yakınındaki Demirköprü Mahallesi'nde çöküntü meydana geldi. Nehir sularının dolduğu çöküntüde kalan bazı müstakil evler, yaklaşık 4 metre sürüklendi.

Tek katlı müstakil evi yer değiştiren İlhan Sertel, AA muhabirine, deprem gecesi 4 çocuğu, karısı ve annesiyle ikametinden kendi imkanlarıyla çıktıklarını söyledi.

Evin kaydığını fark ettiğini anlatan Sertel, "İlk sarsıntıyı hissettikten sonra uyandık. Yaklaşık 20 gün önce olduğu gibi hafif sallantının geleceğini düşündük. Önce sağa sola sallandık, ikinci vuruşta da ev sanki havaya kalktı, geri indi. En son duvar üzerime yıkıldı." dedi.

Sertel, kendilerini dışarıya attıklarında önünde dağ gibi çıkıntı oluştuğunu gördüğünü aktararak, "Normalde benim evim yoldan 2 metre yüksekteydi. Evim, yaklaşık 3,5 metre yan tarafı kaydı, şu anda normalden de 5 metre aşağıda. Bir sağa, bir sola gitti, hangi tarafa gittiğimizi biz de şaşırdık." şeklinde konuştu.

Sertel, çatısı yıkılan ahırındaki hayvanlarından bazılarının da yaralandığını belirtti.

Bu arada mahallede oluşan çöküntü ve sürüklenen evler, havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Antakya Hatay Güncel Haberler

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