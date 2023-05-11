Hatay'da, deprem konutları hızla yükseliyor 4 blokta kaba inşaat tamamlandı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, deprem konutları hızla yükseliyor.

Hatay'da, deprem konutları hızla yükseliyor

4 blokta kaba inşaat tamamlandı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, deprem konutları hızla yükseliyor. 3 blokun neredeyse tamamlandığı projede, çalışmalar 3 vardiya şeklinde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 blokta kaba inşaatının tamamlandığı görülürken, diğer blokların zemini için kazı ve demir yerleştirme çalışmalarının devam ettiği görüldü. Bölgede yapılan çalışmalar dron ile görüntülendi.

"612 personel çalışıyor"

İdari İşler Müdürü Abdülgani Sağır, Altınözü ilçesinde deprem konutlarının yapımına hızla devam ettiklerini bildirdi. Bu bölgede 20 bloklu 364 daire inşa edeceklerini dile getiren Sağır, " Proje içinde bir de iş merkezi olacak. 1.5 aydır 3 vardiya şeklinde 612 personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa sürede konutları bitirip, depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa ediliyor. 4 blokumuz neredeyse bitme aşamasında. Sıcak havada zorlu bir mesaimiz var. Tam hız devam ediyoruz, kısa sürede inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hatay'da 9 bin 264 konut olmak üzere toplamda, 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.