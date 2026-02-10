Hatay'daki Birlik Apartmanı'nın 6 Şubat'ta Yıkılmasına İlişkin Davanın Görülmesine Başlandı

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da Birlik Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra başlandı. Duruşmada statik proje müellifi sanık Züheyr Gülücü, binayı yönetmeliğe uygun şekilde inşa ettiğini savundu. Gülücü, mesleğini hala sürdürdüğünü ve yapımdan kaynaklı bir kusurunun bulunmadığını iddia etti. Binada eşini ve çocuklarını kaybeden Enes Fındık ise aynı parseldeki çok daha eski binaların yıkılmadığına dikkati çekerek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Birlik Apartmanı saniyeler içinde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 35 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı statik proje müellifi Züheyr Gülücü hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Birlik Apartmanı'nın ilk duruşması, depremden 3 yıl sonra Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Züheyr Gülücü ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gülücü: Kusurum yok, mesleğimi hala yapıyorum

Davanın tek sanığı olan ve tutuksuz yargılanan inşaat mühendisi, statik proje müellifi Züheyr Gülücü, savunmasında suçlamaları reddetti. Binayı 1997 yılında, o dönemin deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ettiğini savunan Gülücü, mesleğini hala sürdürdüğünü ve yapımdan kaynaklı bir kusurunun bulunmadığını iddia etti.

"Beton parçaları elimde dağıldı, deniz kumu kullanıldı"

Duruşmada söz alan ve enkaz altında eşi ile çocuklarını kaybeden Enes Fındık ise kurtarma çalışmaları sırasında betonun kalitesizliğini bizzat gördüğünü, beton parçalarının içindeki kumun elinde dağıldığını ve binada deniz kumu kullanıldığını söyledi. Aynı parseldeki çok daha eski binaların yıkılmadığına dikkat çeken Fındık, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 5 Mayıs tarihine erteledi.