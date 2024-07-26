Hatay'da depoya giren yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı. Olay, Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yılanı yakalayarak doğaya saldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Aşağıokçular Mahallesi'ndeki depoya yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya salındı.