Hatay'da depoda tabanca ve silah dipçiği ele geçirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis tarafından bir depoya yapılan operasyonda tabanca ile silah dipçiği ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada sırt çantası içerisinde 18 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis tarafından bir depoya yapılan operasyonda tabanca ile silah dipçiği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fidanlık Mahallesi'nde bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada sırt çantası içerisinde 18 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel