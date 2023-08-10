Hatay'da depoda tabanca ve silah dipçiği ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis tarafından bir depoya yapılan operasyonda tabanca ile silah dipçiği ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada sırt çantası içerisinde 18 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.