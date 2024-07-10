Hatay'da Denize Kıyısı Bulunan İlçelerde Temizlik Çalışması

Hatay'da denize kıyısı bulunan ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde kıyı temizliği yapıldı.

Deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasının hedeflendiği çalışmaya 80 personel katıldı.

Çalışma kapsamında 158 kilometrelik sahil şeridi atıklardan arındırıldı.