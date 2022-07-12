Hatay'da denize giren kişi boğuldu Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Gözcüler Mahallesi plajında serinlemek için denize giren Alparslan Kuzhan (30), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Kuzhan, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kuzhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuzhan'ın cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Burak Milli - Güncel Gözcüler Hatay Güncel Haberler

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