Hatay'da denize giren kişi boğuldu - Haberler

Hatay'da denize giren kişi boğuldu
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Karaağaç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Deniz Can Korkmaz (22) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri Korkmaz'ı sudan çıkardı.
İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Burak Milli - Güncel