Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizde hortum oluştu. Samandağ sahili açıklarında meydana gelen hortum, bir süre etkili olurken, ilçenin farklı noktalarından da izlenebildi. O anlar kameraya yansırken, yerel halk bu doğal olayı endişeyle takip etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.
Sağanağın etkili olduğu ilçede, Samandağ sahili açıklarında hortum meydana geldi.
Bir süre etkili olan ve ilçenin farklı noktalarından görülen hortum, kamerayla görüntülendi.