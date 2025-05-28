Hatay'da Denizde Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir kişinin çırpındığı ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmasında ikinci günde de sonuç alınamadı.

Dün akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, bugün sabahın ilk ışıklarıyla dalgıçların da katılmasıyla çalışmalara devam edildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde de denizde kimseye rastlamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlanacağı öğrenildi.