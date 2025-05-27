Hatay'da Denizde Kayıp İhbarı: Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hatay'da Denizde Kayıp İhbarı: Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çırpınan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi taradı ancak havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir kişinin çırpındığı ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacağı ve dalgıçların de katılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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