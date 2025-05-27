Hatay'da Denizde Kaybolan Şahıs için Arama Çalışması Başlatıldı

Hatay'da Denizde Kaybolan Şahıs için Arama Çalışması Başlatıldı
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Samandağ ilçesinde bir kişinin denizde çırpındığı yönünde gelen ihbar sonrası Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir kişinin çırpındığı ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacağı ve dalgıçların de katılacağı öğrenildi.

Haber- - Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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