Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan Bahadır Çalışır'ın cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.
Çevlik sahilinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Bahadır Çalışır'ın (24), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.
Gencin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.