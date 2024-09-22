Hatay'da Denizde Hortum Oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde meydana gelen hortum, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu. O anlar Çevlik Sahili'ndekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.