Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İskenderun Bölge Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen tören, Hanife Uysal Ortaokulu'nun bahçesinde çelenk sunma programıyla başladı.

İskenderun Bölge Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "1 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ilan ettiği önemli bir gün. Kabotaj Bayramı'mızın 99. yılını gururla kutluyoruz." dedi.

Program çerçevesinde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, Sahil Güvenlik ekipleri, bando eşliğinde Balıkçı Barınağı'na kadar yürüdü.

İskenderun Balıkçı Barınağına gelen İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve protokol üyeleri, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bıraktı.

Törene, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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