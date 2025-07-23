Hatay'da Deniz Kıyısında Köpük Tabakası Oluştu

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü. Valilik talimatı ile bölgeye sevk edilen ekipler incelemelerine başladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.

Sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.

Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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