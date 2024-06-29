Hatay'da demir yolunda toprak kayması: Bir işçi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. İşçi, kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bir işçi yaralandı.
Karacami Mahallesi'nde demir yoluna yapılacak üst geçit için iş makinesi çalıştığı sırada toprak kayması yaşandı.
Olayda demir yolunun alt kısmında görevli işçi K.K. (36) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri işçinin çıkartılması için çalışma başlattı.
Ağır yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.