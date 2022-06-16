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Hatay'da demir hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da demir hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı

Dörtyol ilçesinde iş yerinden demir hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde iş yerinden demir hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 280 kilogram demir çaldığı tespit edilen M.K'yi çalıntı demirlerle birlikte yakaladı.

İlçedeki bir motosiklet hırsızlığının da şüphelisi olduğu belirlenen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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