Hatay'da demir hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı Dörtyol ilçesinde iş yerinden demir hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. Dörtyol ilçesinde iş yerinden demir hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 280 kilogram demir çaldığı tespit edilen M.K'yi çalıntı demirlerle birlikte yakaladı. İlçedeki bir motosiklet hırsızlığının da şüphelisi olduğu belirlenen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da demir hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.