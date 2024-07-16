Üye Girişi
Haberler

Hatay'da demir fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan demir fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu ve dumandan etkilenen 5 işçi ve 1 itfaiye personeline sağlık ekipleri müdahale etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde, demir fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 5 işçi ve 1 itfaiye personeline olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Payas Hatay Yaşam Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

 Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title