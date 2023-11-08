Hatay'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 12 işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 12 işçi yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.