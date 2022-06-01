Hatay'da demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde demir boruya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde demir boruya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aksaray Mahallesi'nde bahçelerinde bulunan demir borudan kedi sesi geldiğini fark eden ev halkı, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, testere ve demir kesme araçları kullanarak hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi yavrusu tedavi ve bakımı için Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya İtfaiye Hatay kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title