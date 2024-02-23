Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 1 tutuklama

Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu iddia edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.A, A.E, S.E, A.E.M. ve S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.