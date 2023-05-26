Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.