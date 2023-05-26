Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İskenderun ve Belen ilçelerinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen M.H, M.E.A, A.R, A.S.H, A.A.A. ile A.E.A. yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Belen Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title