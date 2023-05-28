Hatay'da Coşkulu Kutlama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Hatay kent merkezi ve ilçelerinde kutlama gösterileri yapıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 869 bin 576 seçmenin oy kullandığı Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yüzde 50,12, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 49,88 oy çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Hatay'da vatandaşlar sokağa döküldü. Araçlarına Türk Bayrakları AK Parti flamaları açan vatandaşlar, şehir turu attı. AK Parti teşkilatları önünde toplanan vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp kutlama yaptı.