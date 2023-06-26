Hatay'da çöplük alanda yangın
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın park halindeki araca sıçradı, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Hatay'da çöplük alanda yangın
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın park halindeki araca sıçradı, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi üzerinde bulunan çöplük alanda meydana geldi. Çöplük alanda başlayan yangın, park halindeki atıl vaziyetteki araca sıçrayarak büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel