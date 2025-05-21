Hatay'da Çöp Kamyonu Metruk Eve Çarptı

Hatay'da Çöp Kamyonu Metruk Eve Çarptı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir çöp kamyonu metruk bir eve çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çöp kamyonunun metruk eve çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınözü Belediyesine ait plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, Kıyıgören Mahallesi'nde metruk eve çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın çarpması nedeniyle bir bölümü yıkılan evin 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak boşaltıldığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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