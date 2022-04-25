Hatay'da çöl kulaklı toygarı görüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda çöl kulaklı toygarı görüntülendi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, Mileyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemi yaptığı sırada Türkiye'de ilk kez görülen çöl kulaklı toygarıyla karşılaştığını söyledi.

Karşılaşılan bu kuş türünün kuş gözlemcileri arasında heyecan yarattığını ifade eden Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti:

"Kuşların en yoğun göçünün olduğu zamandayız. Hatay'da birkaç gündür güneyden gelen bir toz taşınımı vardı. Çöllerde yaşanan fırtınalar Türkiye'ye beraberinde kuş türlerini de getiriyor. Bundan dolayı Mileyha Sulak Alanı'da kuşların ana göç yolu üzerinde olduğu için rotamızı oraya çevirdik. Mileyha Sulak Alanı kuşları buraya mıknatıs gibi çekiyor. Kuş gözlemcisi arkadaşım Soner Bekir ile birlikte alanda gözlem yaparken çok geçmeden çöl kulaklı toygarıyla karşılaştık. Bu tür daha önce Türkiye'de hiç kayıt altına alınmadığı için çok büyük bir heyecan yaşattı. Türkiye'deki kuş türü listesine yeni bir kuş daha eklemiş olduk. Çöl kulaklı toygarı Türkiye'nin 496'ncı Mileyha Sulak Alanı'nın 296'ncı kuş türü oldu. "

Yoğurtcuoğlu, alandaki arayışlarında yine çöllerde yaşayan ve Türkiye'de nadir görülen küçük çöl toygarı, ibibik toygarı ve çöl çobanaldatanıyla da karşılaştıklarını sözlerine ekledi.