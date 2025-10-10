Haberler

Hatay'da Cinayet İle İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Hatay'da Cinayet İle İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir cinayet vakası ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan operasyonda silahlar, uyuşturucu ve 46 bin lira nakit para ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de meydana gelen cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen çalışmaların ardından Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet ve Karaağaç Konarlı mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda U.E, T.K. Y.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Aramalarda 3 tabanca, pompalı tüfek, 123 tabanca fişeği, 30 tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 70 gram esrar ve 46 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.E, T.K, Y.Ö. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.E, T.K. ve Y.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Y.Ö'nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.