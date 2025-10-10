Hatay'da Cinayet İle İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de meydana gelen cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen çalışmaların ardından Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet ve Karaağaç Konarlı mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda U.E, T.K. Y.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Aramalarda 3 tabanca, pompalı tüfek, 123 tabanca fişeği, 30 tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 70 gram esrar ve 46 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.E, T.K, Y.Ö. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.E, T.K. ve Y.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Y.Ö'nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.