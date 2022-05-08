Çilek üreticilerinden aracılara tepki

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek üreticileri, ürünlerini düşük fiyattan alıp tüketiciye yüksek fiyattan sattıkları gerekçesiyle aracılara tepki gösterdi.

Tutlubahçe Mahallesi'ndeki tarlada bir araya gelen çilek üreticileri, hasada başladıklarını ancak komisyoncuların ürünleri düşük fiyata alması nedeniyle yüzlerinin gülmediğini belirtti.

Yayladağı Çilek Kooperatifi Başkanı Fehim Yaşekmez, Türkiye'nin en güneyinde bulunan ilçelerinde devlet desteğiyle çilek üretimine başlandığını söyledi.

İlçede çilek sayesinde yaklaşık 4 bin kişinin istidam edildiğini aktaran Yaşekmez, şöyle konuştu:

"Üreticiden ucuz fiyata alıp tüketiciye 3 katı fiyatına satmaya çalışan aracı, komisyoncu ve ihracatçılardan şikayetçiyiz. Geçen yıl fiyat 12 lirayken bu yıl 4 liraya çilek alıyorlar. Aracılar kendi aralarında anlaşarak bazen hiç ürün almıyorlar. Bazen de düşük fiyata almak istiyorlar. Çiftçimizi bitirmeye çalışan bu aracılardan devletimizin bizi kurtarmasını istiyoruz."

Kendilerine destek olmaya çalışanlara teşekkür eden Yaşekmez, soruna çözüm beklediklerini kaydetti.