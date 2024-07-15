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Hatay'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Defne ilçesindeki yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde de çıkan yangınlar itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Defne ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekipler, Erzin ilçesindeki anız yangını ile Altınözü'nde çöplük, Kumlu'da da otluk alanda çıkan yangınları söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Altınözü İtfaiye Kumlu Erzin Arsuz Defne Hatay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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