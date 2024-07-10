Üye Girişi
Haberler

Hatay'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Samandağ ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Altınözü ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde çıkan zeytinlik alan yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.?????

Kaynak: AA / Güncel

Altınözü Samandağ İtfaiye Hatay Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title