Hatay'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Samandağ ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Altınözü ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde çıkan zeytinlik alan yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.?????