Hatay'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hatay'ın Antakya, Kumlu ve Defne ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Antakya ilçesine bağlı Açıkdere Mahallesi'nde anız yangını çıkarken, Kumlu'ya bağlı Akkerpiç Mahallesi'nde de anız yangını kontrol altına alındı. Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde ise makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Antakya, Kumlu ve Defne ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Antakya ilçesine bağlı Açıkdere Mahallesi'nde anız yangını çıktı.
Araziye yakın alandaki mobilya tesisinde görevli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kumlu'ya bağlı Akkerpiç Mahallesi'nde çıkan anız yangını da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.