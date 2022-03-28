Hatay'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

ARMUTLU, YALOVA (AA) - Defne ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.