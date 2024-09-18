Antakya'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Karlısu Mahallesi'nde meydana gelen örtü yangını, belirtilen bir sebep olmaksızın başladı. Olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Karlısu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.